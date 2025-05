Brescia Calcio penalizzato di 4 punti e retrocesso in serie C | la decisione del TFN

Il Brescia Calcio è stato penalizzato di 4 punti dal Tribunale Federale Nazionale, che lo ha inoltre retrocesso in Serie C a partire dalla stagione 2025/2026. La decisione infligge 8 punti complessivi, influenzando la classifica finale e le sorti delle Rondinelle. Per approfondire i dettagli di questa sanzione, continua a leggere.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia Calcio con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nel campionato appena terminato e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 20252026. Le Rondinelle retrocedono così in Serie C, alla luce della nuova classifica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Brescia Calcio penalizzato di 4 punti e retrocesso in serie C: la decisione del TFN

