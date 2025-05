Brasile Ancelotti si affaccia allo stadio | ovazione del pubblico | VIDEO

Scopri come il pubblico brasiliano ha accolto con entusiasmo Carlo Ancelotti, il nuovo Commissario Tecnico della Seleção, durante la sua prima apparizione allo stadio. Guarda il video dell'ovazione che ha fatto sentire il tecnico come una vera star del calcio brasiliano.

In Brasile hanno accolto Carlo Ancelotti, nuovo Commissario Tecnico della 'Seleção' verdeoro, davvero come una star. Guarda il video. Il nuovo Commissario Tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha assistito alla sfida tra Botafogo e Universidad de Chile (vinta 1-0 dai padroni di casa) in CONMEBOL Libertadores. Una volta arrivato nell'hospitality, l'ex allenatore del Real Madrid si è affacciato prendendosi l'applauso di tutto lo stadio. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it