Brambati | Gasperini a Roma scelta oculata mi aspetto qualcosa d’importante

Scelta oculata per il futuro della Roma, con Gasperini pronto a guidare i giallorossi verso nuove sfide. Dopo l’eredità di Ranieri, il club lavora intensamente sul mercato, con nomi come Bijol e Pasalic a sancire una strategia ambiziosa. L’annuncio del nuovo allenatore, atteso con impazienza dai tifosi romani, rappresenta il passo fondamentale per un capovolgimento positivo.

C’è da costruire un futuro importante su ciò che Ranieri lascia in eredità, e la Roma proprio per questo sta lavorando. Il mercato comincia a tessere la sua tela, con nomi che vanno dai Bijol ai Pasalic, ma tutto parte dall’annuncio di un nuovo allenatore che tutto il popolo giallorosso brama ardentemente. Il prescelto è Gasperini, e mancano davvero gli ultimi dettagli per la fumata bianca definitiva, una scelta forte che porterebbe nella capitale un uomo non apprezzatissimo dalla piazza ma con doti da allenatore ampiamente messe in mostra in questi anni di Atalanta. Ne è convinto in particolare l’ex calciatore, ora procuratore sportivo, Massimo Brambati, che ha parlato così a TMW Radio: “ Gasperini è una scelta molto oculata, credo giusta rispetto a chi c’era a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it