Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio e l’accordo con Angelina Jolie

Brad Pitt rompe finalmente il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, condividendo i dettagli dell'intesa raggiunta dopo anni di battaglia legale. In un’intervista a GQ, l’attore apre il suo cuore sulla delicata separazione, offrendo uno sguardo autentico e personale sulla fine della loro relazione.

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, dopo l’accordo raggiunto con l’ormai ex moglie. Lo scorso dicembre i due attori sono arrivata ad un’intesa dopo otto anni di battaglia legale, fra accuse, testimonianze difficili e rivelazioni. Le parole di Brad Pitt sul divorzio da Angelina Jolie. Intervistato da GQ, Brad Pitt ha commentato l’accordo sul divorzio con Angelina Jolie. Il divorzio della coppia di attori è stato vissuto sotto i riflettori, con numerose indiscrezioni riguardo il privato di entrambi. Pitt ha commentato la fine di un capitolo della sua vita, parlando dell’addio definitivo ad Angelina come di qualcosa che non gli ha dato “sollievo”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio e l’accordo con Angelina Jolie

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Brad Pitt Rompe Silenzio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio con Angelina Jolie; Jennifer Aniston si confida sulla fine dell’amore con Brad Pitt; Chiambretti si scusa dopo le parole di Feltri: Da sempre spiccata sensibilità su tematiche di genere. 🔗Cosa riportano altre fonti

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie: “Nulla di così importante” - Brad Pitt ha finalmente commentato la fine ufficiale del suo divorzio da Angelina Jolie, arrivata a dicembre 2024 dopo otto anni di tensioni e procedimenti legali. In un’intervista rilasciata a GQ, l’ ... 🔗Da msn.com

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, dopo otto anni - Per la prima volta in otto anni, Brad Pitt ha parlato pubblicamente del suo lungo e complicato divorzio da Angelina Jolie ... 🔗Scrive cinematographe.it

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, le prime parole dopo l’accordo con la ex moglie - Brad Pitt ha rotto il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie. L’attore ha parlato per la prima volta dell’accordo raggiunto con la ex moglie lo scorso dicembre, dopo otto anni di intensa battaglia ... 🔗Da fanpage.it