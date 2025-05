Brad Pitt esasperato dalla costante attenzione dei media | Un fastidio con cui ho dovuto convivere

Brad Pitt, superstar di Seven e Ocean's Eleven, ha rivelato il suo esasperato desiderio di sfuggire alla costante attenzione dei media, un fastidio che ha dovuto affrontare fin dall'inizio della sua carriera. In un'intervista a GQ, l'attore premio Oscar ha condiviso il difficile rapporto instaurato con i giornalisti e i paparazzi, un percorso costellato di sfide e sfaccettature.

La star di Seven e Ocean's Eleven ha raccontato il difficile rapporto con i media instaurato, suo malgrado, sin dall'inizio della carriera. Brad Pitt ha rilasciato un'intervista a GQ nella quale si è soffermato anche sul complicato rapporto che ha costruito con i media. La star premio Oscar è sotto i riflettori sin dal 1987. Oltre alla sua vita professionale, a finire sulle pagine dei giornali è spesso stata anche la sua vita personale e sentimentale, soprattutto per i matrimoni falliti con Jennifer Aniston e Angelina Jolie. L'invadenza dei media secondo Brad Pitt "La mia vita privata è sempre sulle pagine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brad Pitt esasperato dalla costante attenzione dei media: "Un fastidio con cui ho dovuto convivere"

