I braccialetti elettronici rappresentano uno strumento fondamentale per la vigilanza e il controllo, soprattutto in casi di violenza di genere, ma attualmente sono limitati nella loro diffusione. Secondo le recenti evidenze di Antonia Casini e Lydia Pagnini, molte misure cautelari vengono erroneamente affidate senza un’efficace applicazione di questo dispositivo. È importante affrontare le criticità e potenziare l'uso dei braccialetti elettronici per migliorare la sicurezza e l’efficacia delle misure preventive.

di Antonia Casini Nell'ultimo quadrimestre - come ha evidenziato il magrif, magistrato di riferimento per l'innovazione, Lydia Pagnini - sono state 40 le misure cautelari specifiche (sulla violenza di genere ) su un totale di 90 richieste. Un problema, al momento, continua a essere "il braccialetto elettronico ". Il braccialetto elettronico, a volte chiamato anche cavigliera elettronica, perché applicato alla caviglia, è un dispositivo tecnologico che viene indossato e che consente alle autorità di controllare a distanza la posizione e i movimenti di una persona. La procuratrice cita uno degli ultimi casi, ad aprile scorso, quando, "alla richiesta della Stazione dei carabinieri di Castelfranco di avere uno di questi dispositivi, Fastweb ha risposto che non c'era la possibilità".

