Bper via libera dalla Bce per l’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca ottiene l’approvazione dalla BCE per avviare l’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio, segnando un passo importante nel rafforzamento del gruppo. Con il via libera ufficiale, l’istituto emiliano si appresta a consolidare la propria presenza nel settore bancario italiano.

Bper ha ottenuto il via libera dalla Banca Centrale Europea per proseguire nell’operazione di rafforzamento che prevede l’ offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio. L’istituto emiliano ha ricevuto il benestare per acquisire una partecipazione di controllo nella banca valtellinese, oltre all’autorizzazione al controllo indiretto della sua controllata Banca della Nuova Terra, attiva nei finanziamenti all’agricoltura e alle piccole e medie imprese. La Bce ha approvato anche il superamento della soglia del 10 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo Bper, sancendo così il completamento del processo autorizzativo a livello europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bper, via libera dalla Bce per l’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio

Offerta BPER su Banca Popolare di Sondrio: via libera dalla Commissione europea - La Commissione europea ha approvato l’offerta pubblica di scambio di BPER per acquisire Banca Popolare di Sondrio, segnando un passo importante nell’operazione. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

OPS BPER-Sondrio, ricevute ulteriori autorizzazioni dalla BCE; Bper in rialzo, focus del mercato su possibili mosse di Unicredit; Bper, via libera della Commissione Ue a Ops su Banca Popolare di Sondrio; SCELTI DA NOI: LE NOTIZIE DEL 23 MAGGIO 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bper: via libera dalla Bce per il controllo di Banca Pop. Sondrio - La Bce ha inoltre concesso il via libera all’acquisizione, da parte del gruppo basato a Modena, di partecipazioni dirette e indirette che comportano il superamento della soglia del 10% dei fondi ... 🔗Segnala ilsole24ore.com

OPS BPER-Sondrio, ricevute ulteriori autorizzazioni dalla BCE - Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Popolare di Sondrio, BPER Banca ha comunicato di aver ricevuto l’autorizzazione per l ’acqu ... 🔗soldionline.it scrive

Bper, la Bce autorizza l’ops sulla Sondrio: basta il 35% del capitale, un precedente per l’offerta di Mps su Mediobanca - Francoforte dà luce verde all’offerta di Modena che adesso aspetta l’ok della Consob al prospetto per aprire il periodo di adesione. Per Siena, che aspetta ancora il via libera della Vigilanza, c’è il ... 🔗Segnala milanofinanza.it

UniCredit: long dopo il via libera della BCE sui buyback