Boxe | World Boxing annuncia i piani per il 2026 Europei nella seconda metà dell’anno

World Boxing ha rilasciato oggi il calendario previsionale per gli eventi europei del 2026, indicando le date per le candidature e le sedi delle principali manifestazioni. Scopri tutte le novità e le opportunità per ospitare questi prestigiosi incontri di pugilato nel prossimo futuro.

World Boxing, con un comunicato rilasciato oggi, ha messo in evidenza la propria visione di calendario per quel che riguarda il 2026. Non solo: ha anche rimarcato le date entro le quali ci si può candidare per ospitare i numerosi eventi, assieme a tutta una serie di dettagli legati agli annunci delle sedi delle varie manifestazioni (tra agosto e settembre, all’atto pratico). Innanzitutto le tappe della nuova World Boxing Cup: la prima si disputerà a febbraio, la seconda ad aprile e la terza a giugno, con le finali attese per un periodo che va dalla fine di novembre all’inizio di dicembre, dunque con uno scarto di tempo decisamente ampio prima di avere la conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe: World Boxing annuncia i piani per il 2026. Europei nella seconda metà dell’anno

