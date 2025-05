Boutique vista mare pop-up esclusivi limited edition Da Capri fino a Ibiza l’Estate 2025 è un lungo viaggio tra stile di tendenza design e bellezza

Scopri la magia delle boutique vista mare in edizione limitata, tra Capri e Ibiza, per l'estate 2025: un viaggio tra stile, design e bellezza. Tra fine maggio e inizio giugno, l'apertura di negozi esclusivi inaugura una stagione ricca di novità fashion per aggiornare il guardaroba con i capi più trendy della bella stagione.

I l periodo tra fine maggio e inizio giugno è un momento magico. Che avvia un periodo ricco di novità per il popolo fashionista e per chiunque debba aggiornare il guardaroba, con i capi imprescindibili della bella stagione. Nelle più iconiche località di villeggiatura, infatti, è appena iniziato il lungo florilegio di aperture dei nuovi negozi, dei pop-up store e dei takeover creativi creati ad hoc per l’ Estate 2025. Shopping responsabile: la guida per acquistare consapevolmente X Tra atmosfere balneari ultra ricercate, artigianato d’eccellenza e ospitalità di lusso. Volando sulle incantevoli isole di Capri e Ibiza, fino alle location imperdibili sulla Costa Azzurra e al Lago di Como. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Boutique vista mare, pop-up esclusivi, limited edition. Da Capri fino a Ibiza, l’Estate 2025 è un lungo viaggio tra stile di tendenza, design e bellezza

