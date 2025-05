Bottiglie storiche del liquore Strega a Casa Pisani

Scopri le affascinanti bottiglie storiche del liquore Strega, custodite nella collezione dell’Archeoclub di Benevento e ora in mostra a Casa Pisani. Un viaggio nel tempo attraverso ricordi e tradizioni che raccontano la storia della nostra comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Archeoclub di Benevento ha di recente acquisito una prestigiosa collezione di bottiglie storiche della distilleria Alberti, che testimoniano una storia che si intreccia profondamente con quella della nostra comunità. Per la prima volta parte di questa collezione viene esposta mercoledì 4 giugno, a Casa Pisani, in occasione della presentazione al Teatro Romano degli scrittori finalisti del Premio Strega. L’allestimento si arricchisce anche di altri documenti, tutti in originali, quali cartoline, pubblicità d’epoca, vecchie etichette, ed anche qualche esempio di imitazione dello Strega prodotto nel passato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bottiglie storiche del liquore Strega a Casa Pisani

