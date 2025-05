Botte con la scopa e la cinta alla compagna e ai figli di lei

Un uomo di 57 anni di Ascoli Piceno è stato chiamato a rispondere di maltrattamenti in família, accusato di aver aggredito la sua compagna e i figli, suscitando grande preoccupazione nella comunità. Il processo, iniziato il 29 maggio 2025, mette in luce i gravi episodi di violenza familiare e l'importanza di tutela e intervento nelle situazioni di rischio.

Ascoli Piceno, 29 maggio 2025 – Ha preso il via ieri il processo a carico di un uomo di 57 anni, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, messi in atto contro la sua compagna e i figli che lei ha avuto da una precedente relazione. Per completezza, va detto che l’uomo è finito sotto processo anche per una vicenda collegata, riguardante un episodio di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti della sorella della compagna convivente; questo dibattimento è fissato a metà giugno. Lo hanno denunciato due diverse donne, assistite dall’avvocata Rita Occhiochiuso. L’imputato è difeso dall’avvocato Andrea Silvestri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte con la scopa e la cinta alla compagna e ai figli di lei

