Borseggiatori in azione Presi dai ghisa

I borseggiatori in azione alla stazione di San Donato, specializzati nella tecnica del “giubbotto sul braccio”, sono stati finalmente fermati grazie all’intervento tempestivo della polizia locale. Due uomini cileni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagrante mentre tentavano di mettere a segno furtivi ai danni dei passeggeri.

Borseggiatori ancora in azione con la tecnica del “giubbotto sul braccio“ (che serve a nascondere la mano che fruga) alla stazione del metrò di San Donato. Ma è andata male, martedì alle 12, a due cileni di 41 e 39 anni che sono stati colti in flagrante e arrestati per furto con destrezza dagli agenti della polizia locale in servizio. cileni per furto con destrezza di un portafoglio. I due hanno puntato la vittima, una donna, e sono entrati in azione mentre stava salendo sul convoglio. Il primo uomo si era sistemato all’imbocco delle porte scorrevoli per rallentare o bloccare la salita sul vagone e il secondo, alle spalle, ha aperto la borsa della signora con la mano destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borseggiatori in azione. Presi dai ghisa

