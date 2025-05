Borse Ue in rialzo dopo lo stop dei giudici Usa ai dazi di Trump

Le borse dell'UE si consolidano in rialzo grazie all'annullamento dei dazi di Trump da parte della giustizia americana, che ha rafforzato la fiducia degli investitori. I future sui listini di Wall Street salgono grazie ai risultati trimestrali sopra le attese di Nvidia, mentre l'attenzione rimane sulle tensioni geopolitiche.

Lo stop della giustizia americana ai dazi di Donald Trump fa volare i future sui listini di Wall Street e le borse europee. I principali listini del Vecchio continente hanno ritrovato la calma anche grazie ai risultati trimestrali oltre le attese di Nvidia, leader nel mercato dei processori, con previsioni di ricavi in aumento. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche, con i tentativi di nuovi colloqui tra Russia e Ucraina. Avvio positivo per Parigi (+1,01%), Francoforte (+0,9%), Londra (+0,4%). Le Borse asiatiche dal canto loro hanno chiuso in netto rialzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Borse Ue in rialzo dopo lo stop dei giudici Usa ai dazi di Trump

