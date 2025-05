Borse europee in rialzo grazie a Nvidia e sentenza Usa sui dazi

Le borse europee si confermano in beneficio a metà giornata, sostenute dall'andamento positivo dei futures americani, con Nvidia che guida i rally nel settore tecnologico. Inoltre, la sentenza della corte USA che propone la cancellazione di alcuni dazi commerciali contribuisce a rafforzare il sentiment di mercato.

Le Borse europee si confermano in rialzo a metà giornata in scia ai futures americani. A sostenere l'azionario contribuiscono sia i risultati di Nvidia, che spingono soprattutto i titoli tecnologici, sia la sentenza della corte Usa che si occupa di commercio internazionale, secondo cui dovrebbero essere cancellati, tra gli altri, i dazi del 10% applicati a tutti paesi e quelli imposti a Cina, Messico e Canada e legati alla diffusione del fentalyn. Parigi è la migliore (+0,66%), seguita da Milano (+0,4%) e Francoforte (+0,32%). A Piazza Affari si mettono in luce Stellantis (+3,4%), Stm (+3,1%) e i titoli della moda Cucinelli e Moncler rispettivamente in crescita del 2,2 e dell'1,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in rialzo grazie a Nvidia e sentenza Usa sui dazi

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi - Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: borse europee Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib lima i guadagni, pesano Italgas e Leonardo. In Italia più fiducia per imprese e consumatori; L'ottimismo per le trattative sui dazi spinge le Borse europee. A Milano (+1,3%) svetta Stellantis; Borsa Milano in lieve rialzo, meglio d’Europa grazie a banche, fiacca Stellantis Da Reuters; Borse europa, Stoxx 600 invariato su segnali commerciali Usa, dati economici. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Borse oggi in diretta | Europa attesa in netto rialzo grazie al blocco dei dazi di Trump e al record di ricavi di Nvidia - La Us Court of International Trade ha sospeso temporaneamente i dazi di Donald Trump del Giorno della Liberazione: sono illegali. Nvidia ha registrato nel primo trimestre del 2025 ricavi pari a 44,1 m ... 🔗Segnala msn.com

Borsa: l'Europa apre in rialzo, spinta dallo stop ai dazi - Le Borse europee aprono in rialzo, dopo lo stop della giustizia americana ai dazi di Donald Trump. I principali listini del Vecchio continente ritrovano un clima sereno anche grazie ai risultati oltre ... 🔗ansa.it scrive

Borsa Milano in lieve rialzo, meglio d'Europa grazie a banche, fiacca Stellantis - MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue in leggero rialzo comportandosi meglio degli altri listini europei principalmente grazie al sostegno dei bancari e nonostante il debole andamento dei futures ... 🔗Riporta msn.com