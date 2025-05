Borse europee in calo | Wall Street frena e petrolio scivola

Le borse europee registrano una diminuzione in risposta alla frenata di Wall Street, con Milano e Francoforte in calo dello 0,4%. Intanto, il petrolio scivola e i principali indici americani rallentano, influenzati dai recenti dati macroeconomici.

Perdono terreno le Borse europee in scia alla frenata di Wall Street. I listini del Vecchio Continente si muovono attorno alla parità con Londra e Parigi poco mosse e Francoforte e Milano in calo dello 0,4%. Riduce i rialzi la Borsa di New York dove il Nasdaq avanza dello 0,4% e l' S&P 500 dello 0,3% dopo una serie di dati macro che hanno confermato le difficoltà dell' economia americana, il cui Pil è sceso dello 0,2% nel primo trimestre mentre i consumi personali sono cresciuti, nello stesso periodo, solo dell'1,2%. Sopra le attese anche le richieste di sussidi di disoccupazione. Sostengono i listini i conti di Nvidia, in forte rialzo a Wall Street, e lo stop ai dazi arrivato da un tribunale federale Usa, mentre scivola il petrolio, in scia alle preoccupazioni per un aumento della produzione alla riunione di sabato dell' Opec+: il Wti cede l'1,8% a 60,69 dollari al barile mentre il Brent arretra dell'1,5% a 63,94 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in calo: Wall Street frena e petrolio scivola

