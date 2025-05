Borse europee caute in attesa di Wall Street focus su dati USA e risultati Nvidia

Le borse europee registrano sequenze cautelative in attesa dell'apertura di Wall Street e dei risultati di Nvidia, con gli operatori monitorando attentamente i dati macroeconomici statunitensi. Dopo un rapporto che evidenzia un’economia americana ancora fragile, gli investitori restano in aggiornamento, in vista di future indicazioni di mercato.

Le Borse europee avanzano a passo lento in attesa dell'avvio di Wall Street e dopo che i dati macro americani disegnano un'economia ancora debole, con richieste di sussidi di disoccupazione superiori alle attese e una revisione al ribasso della spesa per consumi personali del primo trimestre mentre il dato finale del Pil dei primi tre mesi è migliorato dal -0,3% della prima lettura a -0,2%. Parigi sale dello 0,4%, Londra e Francoforte dello 0,1% mentre Milano è invariata. Avanzano decisi i future a Wall Street, con l'S&P 500 che sale dello 0,7% e il Nasdaq dell'1,2%, in scia ai risultati di Nvidia e alla sfida che un tribunale americano ha lanciato ai dazi di Trump, dichiarandoli illegali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee caute in attesa di Wall Street, focus su dati USA e risultati Nvidia

