Borse asiatiche in rialzo | impatto del blocco dei dazi Trump e risultati Nvidia

Le borse asiatiche registrano un forte rialzo grazie al blocco temporaneo dei dazi di Trump, giudicati illegali da una corte federale americana, e ai risultati record di Nvidia. L'ottimismo si riflette anche nel calo dello yen e nelle previsioni di ricavi in crescita, sostenendo il sentiment degli investitori nella regione.

Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo dopo che una corte federale americana ha bloccato temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali. Sotto i riflettori anche i risultati oltre le attese di Nvidia e le previsioni di ricavi in aumento. Sale Tokyo (+1,88%). Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro, a 145,60, e sull'euro a 164,11. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+0,91%), Shanghai (+0,69%), Shenzhen (+1,33%) e Seul (+1,89%). Poco mossa Mumbai (-0,02%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia la fiducia dei consumatori e delle imprese, la bilancia commerciale e il fatturato industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo: impatto del blocco dei dazi Trump e risultati Nvidia

Borse asiatiche deboli: prese di beneficio dopo accordo Usa-Cina, focus su tensioni globali - Le borse asiatiche si muovono al ribasso, risentendo delle prese di profitto dopo l'accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Asia in equilibrio: borse in lieve rialzo, oro e petrolio stabili; I fornitori asiatici di Nvidia in rialzo dopo i risultati del Q1 e l’impatto limitato in Cina; I giudici fermano i dazi di Trump, borse dell'Asia in rialzo; Borse asiatiche contrastate, future europei in rialzo in attesa di Lagarde. 🔗Cosa riportano altre fonti

Borse asiatiche in rialzo: impatto del blocco dei dazi Trump e risultati Nvidia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Dazi, le ultime notizie in diretta | Tariffe bloccate da tribunale Usa, Trump fa appello: Borse asiatiche in rialzo - Le borse asiatiche sono in rialzo, insieme al dollaro e al petrolio, sulla scia della decisione della corte americana che blocca i dazi di Donald Trump, mentre i solidi risultati del gigante dei chip ... 🔗Riporta corriere.it

Azioni asiatiche in rialzo dopo il blocco dei dazi di Trump; tech in crescita grazie a Nvidia - Investing.com- La maggior parte delle azioni asiatiche è salita giovedì mentre gli investitori hanno accolto con favore la sentenza di un tribunale contro i dazi commerciali reciproci del presidente ... 🔗Da it.investing.com

Positive aperture borse asiatiche dopo rialzo dei tassi Fed