Borsa | l' Europa chiude debole Francoforte -044%

Le borse europee chiudono in leggero calo, influenzate dalla debolezza di Wall Street e dalle incertezze sull'economia americana. Francoforte perde lo 0,44%, mentre Londra e Parigi segnano una flessione dello 0,11%, riflettendo un andamento cautelativo sui mercati.

Chiusura debole per le Borse europee che risentono della frenata di Wall Street e delle preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia americana. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,44% mentre Londra e Parigi hanno ceduto lo 0,11%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude debole, Francoforte -0,44%

Borsa: l'Europa chiude debole, Francoforte -0,44% - Le borse europee chiudono deboli, influenzate dalla frenata di Wall Street e dalle preoccupazioni sulla salute dell’economia americana. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Borsa Europa Chiude Debole Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Borsa: l'Europa chiude debole, Francoforte -0,44%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%): corrono Stellantis, Saipem e Leonardo. Debole Mps; Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -0,58%, Londra -0,54%; Le Borse di oggi, 22 maggio. Bitcoin ai massimi, Wall Street debole dopo primo ok alla legge fiscale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Borsa: l'Europa chiude debole, Francoforte -0,44% - Chiusura debole per le Borse europee che risentono della frenata di Wall Street e delle preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia americana. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,44% mentre ... 🔗Lo riporta quotidiano.net

Borsa: Europa scettica dopo stop a dazi, Milano (-0,36%) si spegne in chiusura - Ftse mib sotto i 40mila punti, in calo petrolio e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - Si spegne a fine giornata sui mercati europei l'entusiamo innescato dal colpo legale ai dazi di T ... 🔗Riporta borsaitaliana.it

Borsa: l'Europa debole dopo Wall…" - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno dell'1,78%; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100 , che termina gli scambi a 21.414,99 punti. Chi ... 🔗Segnala informazione.it