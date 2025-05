Borsa | l' Europa apre in rialzo spinta dallo stop ai dazi

Le borse europee aprono in rialzo grazie allo stop ai dazi deciso dalla giustizia americana, che instilla fiducia nei mercati. La performance positiva è sostenuta anche dai risultati sorprendenti di Nvidia e dalle prospettive di crescita, nonostante le tensioni geopolitiche in atto.

Le Borse europee aprono in rialzo, dopo lo stop della giustizia americana ai dazi di Donald Trump. I principali listini del Vecchio continente ritrovano un clima sereno anche grazie ai risultati oltre le attese di Nvidia e le previsioni di ricavi in aumento. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche, con i tentativi di nuovi colloqui tra Russia e Ucraina. Avvio positivo per Parigi (+1,01%), Francoforte (+0,9%), Londra (+0,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo, spinta dallo stop ai dazi

