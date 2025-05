Borsa di Milano in rialzo | Stm e Stellantis trainano Piazza Affari

La Borsa di Milano consolida il suo trend positivo, spinta dai risultati record di STM e Stellantis, che beneficiano dell'attenuazione delle tensioni sui dazi. Gli investitori sono ottimisti grazie ai segnali di stabilità internazionale e ai report di aziende tech e automotive in crescita.

La Borsa di Milano (+0,61%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei dopo lo stop giudiziario ai dazi di Donald Trump. A Piazza Affari in luce Stm (+3,6%), dopo i risultati oltre le attese di Nvidia, e Stellantis (+2,4%), con il nuovo amministratore delegato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 97 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%. Nel listino principale restano sotto la lente le banche, con le operazioni di consolidamento. Bene Mediobanca (+1,3%), alle prese con la scalata di Mps (-0,2%), Bper (+1%), dopo aver ricevuto il via libera della Bce per l'operazione su Popolare Sondrio (+1,1%), Unicredit (+0,5%) e Banco Bpm (+0,3%).

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share. 🔗continua a leggere

