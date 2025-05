Boom turistico ad Acireale crescono presenze e pernottamenti | incassi della tassa di soggiorno raddoppiati

Il turismo ad Acireale sta vivendo un vero e proprio boom, con un incremento consistente di presenze e pernottamenti che ha portato al raddoppio degli incassi della tassa di soggiorno. Un trend positivo che conferma la vocazione della città come meta prediletta per i visitatori, come evidenziato dal sindaco Roberto Barbagallo nel suo primo bilancio degli ultimi due anni.

I numeri fotografano la vocazione¬†turistica di Acireale.¬†Crescono gli ospiti, i pernottamenti e le entrate della tassa di soggiorno. Il sindaco Roberto Barbagallo ha voluto tracciare un primo bilancio, illustrando i dati relativi al turismo locale negli ultimi due anni.¬†¬†Gli ospiti salgono¬†dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ¬© Cataniatoday.it - Boom turistico ad Acireale, crescono presenze e pernottamenti: incassi della tassa di soggiorno raddoppiati

Cerca Video su questo argomento: Boom Turistico Ad Acireale Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Acireale E2025, un anno di eventi: arte, cultura e turismo - ACIREALE (CATANIA) ‚Äď Arte, cultura, turismo. Un anno di eventi per rendere ... e ci auguriamo che l‚Äôanno nuovo porti tanta gente ad Acireale e che la nostra città ritrovi il protagonismo ... 🔗Secondo livesicilia.it