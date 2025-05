Boom Napoli non solo De Bruyne | altro regalo per Conte

Il Napoli si prepara a blindare la propria rosa con rinnovi e nuovi acquisti, puntando a mantenere lo slancio vincente anche in Champions League e Coppa Italia. La strategia azzurra include la conferma di Antonio Conte come guida tecnica, garantendo continuità e determinazione per difendere il titolo di campione d’Italia.

Il Napoli lavora alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra e a una serie di nuovi arrivi in squadra, che possano renderla ancora più competitiva e completa. Il Napoli campione d’Italia durante la prossima stagione avrà l’onere di difendere il titolo e di mantenere attiva la competitività anche in Champions League e Coppa Italia. Una sfida nella sfida per i partenopei, per i quali quindi sarà necessario avere una rosa rinforzata e anche più lunga ancora. Fra cessioni e infortuni, non è stato semplice per Antonio Conte gestire i momenti, perciò con più competizioni da disputare non sarà possibile farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Boom Napoli, non solo De Bruyne: altro regalo per Conte

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Boom Napoli De Bruyne Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, De Laurentiis boom: “De Bruyne? Credo arriverà presto. Ha già comprato una villa”; De Bruyne-Napoli, la casa a Posillipo non c'entra! Nuovi aggiornamenti sulla trattativa; Kevin De Bruyne Vicinissimo al Napoli: Annuncio Atteso nelle Prossime 48 Ore; CorSport - Mercato Napoli: De Bruyne è sempre più vicino! Questa può essere la settimana decisiva, i dettagli…. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Bruyne-Napoli, Pedullà: "Contratti completati, si cerca data visite" - Il Napoli si avvicina a grandi passi a Kevin De Bruyne, il calciatore belga svincolato dal Manchester City è pronto a firmare con gli azzurri. 🔗msn.com scrive

De Bruyne verso il Napoli, un nuovo leader per le ambizioni dei campioni d’Italia - Il calciatore belga si prepara a diventare il nuovo volto del club partenopeo, suscitando curiosità e qualche domanda sulle motivazioni dietro la sua scelta ... 🔗Lo riporta ilsole24ore.com

De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: "Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tg2 del possibile arrivo del fuoriclasse belga (in scadenza con il Manchester City): “So che ha già comprato una bellissima villa, questa ... 🔗Secondo sport.sky.it