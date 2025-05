Boom di adesioni per il Btp Italia 2032 | raccolti oltre 5 miliardi in due giorni

Il BTP Italia 2032 sta vivendo un aumento senza precedenti di adesioni, con oltre 5 miliardi di euro raccolti in soli due giorni di collocamento. Questo successo conferma il forte ritorno di interesse degli investitori retail italiani verso i titoli di Stato indicizzati all'inflazione, offrendo un'opportunità sicura e redditizia in un contesto di crescente fiducia.

Il nuovo Btp Italia con scadenza 4 giugno 2032 sta registrando un’autentica corsa agli sportelli, confermando il forte interesse degli investitori retail italiani. In sole due giornate di collocamento, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione ha già raccolto 5,28 miliardi di euro, superando le attese e dimostrando la solidità della fiducia nei confronti di uno strumento che unisce sicurezza, rendimento e protezione dal caro-vita. Il risultato è stato trainato da una prima giornata di offerta da record, con 3,14 miliardi di euro sottoscritti. Nella seconda giornata, l’entusiasmo si è mantenuto elevato, portando altri 2,14 miliardi nelle casse del Tesoro, grazie a 63. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Boom di adesioni per il Btp Italia 2032: raccolti oltre 5 miliardi in due giorni

