Bonus tredicesima le istruzioni per richiederlo nel 730

Se sei un dipendente con redditi fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico, scopri come richiedere il bonus tredicesima da 100 euro nel tuo modello 730. Ecco le istruzioni pratiche per ottenere questa indennità una tantum introdotta dal Decreto Legge n. 113/2024, sia in busta paga che tramite la dichiarazione dei redditi.

Il bonus tredicesima è un'indennità una tantum da 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila, almeno un figlio a carico e imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Introdotto dal Decreto Legge n. 1132024, può essere stato erogato in busta paga a dicembre 2024 o richiesto tramite la dichiarazione dei redditi 2025. Chi può richiedere il bonus tredicesima. Lavoratore (Freepik). Oltre ai lavoratori che non lo hanno ricevuto in busta paga, possono beneficiarne anche coloro senza sostituto d'imposta, come collaboratori domestici, o chi non ha comunicato in tempo i dati necessari al datore di lavoro.

