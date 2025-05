Bonus casa 2025 quali sconti si possono ancora ottenere per lavori e ristrutturazioni e a chi spettano

Scopri quali bonus casa 2025 sono ancora disponibili per lavori e ristrutturazioni, chi può usufruirne e quali cambiamenti hanno interessato le detrazioni. Con le nuove regole dopo la riduzione del Superbonus, è importante conoscere le agevolazioni ancora valide per risparmiare sugli interventi edilizi. Continua a leggere per tutte le informazioni utili su bonus e detrazioni aggiornate.

Nel 2025 sono cambiate molte regole sui bonus casa, dopo la stretta al Superbonus, restano infatti attive solo alcune detrazioni per lavori specifici. Ecco quali agevolazioni sono ancora valide, chi può beneficiarne e cosa succede in caso di dubbi sull’abitazione principale o su interventi condominiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bonus casa 2025, quali sconti si possono ancora ottenere per lavori e ristrutturazioni e a chi spettano

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – Una vasta operazione contro le frodi sui bonus edilizi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro, tra cui una fabbrica, un albergo e una lussuosa casa da due milioni. 🔗continua a leggere

