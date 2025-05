Bonucci ospite degli studenti a Rimini | bagno di folla per l’ex azzurro

Leonardo Bonucci, ex calciatore azzurro, ha regalato una mattinata indimenticabile agli studenti di Rimini, incontrandoli nell’istituto delle Maestre Pie. Un bagno di folla e momenti di grande sincerità, in cui ha condiviso non solo aneddoti di calcio ma anche importanti riflessioni sulla vita.

Rimini, 29 maggio 2025 – A cuore aperto. Bagno di folla, stamattina, per Leonardo Bonucci, ospite dell’Istituto delle Maestre Pie di Rimini per rispondere alle domande degli studenti e parlare, oltre che di calcio, di vita. L’ex azzurro si è intrattenuto con tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, nel cortile, per poi passare a un momento più raccolto, dedicato ai ragazzi delle medie, nel teatro dell’istituto. Prima, durante e dopo selfie e autografi, ma anche domande su passato, presente e futuro. Come il ricordo delle due finali di Champions con la Juve: “Ho più rimpianti sulla prima, quella con il Barcellona delle stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonucci ospite degli studenti a Rimini: bagno di folla per l’ex azzurro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leonardo Bonucci in cattedra. Sfide ai rigori e lezione con i ragazzi: Insegnerà loro i valori dello sport. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Leonardo Bonucci in cattedra. Sfide ai rigori e lezione con i ragazzi: "Insegnerà loro i valori dello sport" - L’ex difensore della Juventus e della nazionale domani protagonista all’istituto delle Maestre pie. Festa con oltre 600 studenti e tanti ospiti, sul palco anche Carlo Frisi: imiterà Spalletti, Conte, ... 🔗Scrive msn.com

Bonucci e il retroscena su Conte: le parole da brividi con Montolivo - Leonardo Bonucci è stato ospite di Sky Calcio Club e ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche di Antonio Conte, suo ex allenatore nella Juventus e nella Naziole italiana. Insieme a ... 🔗Segnala corrieredellosport.it