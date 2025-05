Bono Vox contro Donald Trump

Bono Vox, celebre frontman degli U2, entra nel dibattito politico statunitense contro Donald Trump, difendendo la musica e l'integrità in un’America divisa tra verità e propaganda. Con la sua nota ironia e coscienza civile, Bono si presenta come una voce autentica e critica in un contesto politico turbolento.

Nell’America divisa tra verità e propaganda, un irlandese alza la voce a difesa della musica e dell’integrità. Bono, storico frontman degli U2, ha fatto il suo ingresso nel dibattito politico statunitense con la sua consueta miscela di ironia e coscienza civile, dichiarando: “Per me c’è solo un Boss in America”. La frase, pronunciata durante un’apparizione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bono Vox contro Donald Trump

Usa: Trump contro Springsteen, Beyoncé e Bono, ‘pagati per sostenere Harris’ - Il 19 maggio a Milano, Donald Trump critica Bruce Springsteen, Beyoncé, Oprah Winfrey e Bono, accusandoli di aver ricevuto pagamenti illeciti per sostenere la campagna di Kamala Harris. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: bono contro Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

U2, Bono contro Trump: In America c'è un solo Boss - Guarda il video. Gli altri artisti in difesa di Bruce Springsteen; Anche Bono contro Trump: «C'è un solo Boss in America»; Trump si scaglia contro Beyoncé: «Pagata da Kamala Harris 11 milioni. È illegale»; Trump contro Springsteen e Beyoncé: «Pagati per sostenere Kamala Harris». 🔗Su questo argomento da altre fonti

U2, Bono contro Trump: "In America c'è un solo Boss". Gli altri artisti in difesa di Springsteen - Bono Vox prende posizione contro Donald Trump, schierandosi apertamente al fianco di Bruce Springsteen, che aveva attaccato duramente il presidente Usa, .. 🔗Secondo ondarock.it

Bono dalla parte di Springsteen contro Trump: "C’è un solo Boss in America" - Alla richiesta di schierarsi tra Bruce Springsteen e il presidente Donald Trump, il cantante irlandese ha risposto sorridendo: «Penso ci sia un solo vero ‘Boss’ in America.» La battuta ha dato il tono ... 🔗Segnala tg24.sky.it

Bono contro Trump, "c'è un solo Boss in America" - Bono contro Donald Trump. Il cantante degli U2 si schiera a fianco del collega Bruce Springsteen nello scontro con il tycoon. (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it