Bonny Inter si spinge per chiudere entro il Mondiale per Club? I dettagli

L'Inter si muove con decisione e punta a chiudere le trattative per rinforzare la rosa entro il Mondiale per Club, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La società nerazzurra sta lavorando su potenziali acquisti come Luis Henrique e Petar Sucic, con l’obiettivo di migliorare la squadra prima degli impegni decisivi.

sulla possibile trattativa. Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sui prossimi piani per il calciomercato Inter: LE PAROLE-  « L’Inter va veloce e non è detto che la corsa si fermi qui. PerchĂ© a Luis Henrique e Petar Sucic, rinforzi che Inzaghi potrĂ schierare al Mondiale per club che scatterĂ negli Usa a giugno, potrebbe aggiungersi un terzo colpo in attacco. Dopo la finale di Champions, infatti, il reparto si alleggerirĂ con gli addii di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto a giugno, e a disposizione del tecnico per il torneo della Fifa rimarrebbero solo Lautaro, Thuram e Taremi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, si spinge per chiudere entro il Mondiale per Club? I dettagli

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Inter Marotta vuole chiudere per l’attaccante | svelata la cifra chiesta per la trattativa; Sorpresa Inter Marotta vuole soffiarlo al Napoli | affare di mercato inaspettato; Marotta vuole la testa di Rocchi | Mezza Serie A in rivolta il presidente dell’Inter in testa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bonny Inter, Marotta vuole chiudere subito: svelato l’obiettivo in vista del Mondiale per Club - Bonny Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato nei confronti dell’attaccante di proprietà del Parma. Tutti i dettagli in merito L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa Bo ... 🔗Lo riporta informazione.it

Bonny all’Inter, ci siamo: cosa manca per la firma, gli ultimi dettagli sulla trattativa - Bonny all'Inter - L'Inter è vicina all'acquisto di Bonny: cosa manca per la firma, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ... 🔗Da fantamaster.it

Inter, nuovo attacco per la stagione 2025-2026: Zirkzee e Bonny in pole per affiancare Lautaro e Thuram - L’Inter prepara due colpi per l’attacco per il 2025: Zirkzee in pole, Bonny per il futuro. Resta viva anche la pista Jonathan David. 🔗Come scrive milanosportiva.com