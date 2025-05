Bonny Inter si lavora senza sosta | l’obiettivo è chiudere prima del Mondiale per Club la situazione

Bonny Inter sta lavorando senza sosta per chiudere la trattativa con il Parma prima del Mondiale per club, puntando a consegnarlo già nelle prime settimane di mercato. La Redazione di Bonny Inter svela gli ultimi aggiornamenti e i dettagli sull'interesse dei nerazzurri verso l'attaccante, cercando di accelerare le trattative per rafforzare la rosa.

Bonny Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato nei confronti dell’attaccante di proprietà del Parma. Tutti i dettagli in merito. L’edizione odierna di Libero fa il punto sulla trattativa Bonny Inter. I nerazzurri vorrebbero infatti trovare un accordo con il Parma nelle prime settimane di calciomercato per avere a disposizione l’attaccante già per il Mondiale per Club. La dirigenza avrebbe anche già osservato il classe 2003 che è ritenuto perfetto come rincalzo della coppia d’attacco titolare. ULTIME SU BONNY INTER – « Sistemato centrocampo ed corsia laterale di destra, adesso i nerazzurri si concentreranno su una punta da aggiungere al gruppo, ovviamente con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club, competizione che per i nerazzurri prenderà il via il 17 di giugno a Los Angeles, contro il Monterrey. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, si lavora senza sosta: l’obiettivo è chiudere prima del Mondiale per Club, la situazione

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bonny Inter Lavora Senza Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Mercato Inter: passi avanti concreti per Bonny, sarà il vice Thuram. Intanto c'è Sucic: Impressionato dai nerazzurri; Inter, scatto per Bonny: Ausilio in tribuna a Bergamo per il francese; TS - Inter, priorità all'attaccante. Per Bonny c'è la richiesta del Parma: possibile contropartita; Inter, priorità Bonny. Ausilio lo ha osservato a Bergamo, il Parma lo valuta 20 milioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giorno – No Bonny, mossa Marotta per convincere Inzaghi: “Pronto a investire 40mln su…” - La volontà è di proseguire con Simone Inzaghi, ma da parte sua l'allenatore chiede all'Inter garanzie per il futuro. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, lavora per convincere il suo allenatore, come ... 🔗Lo riporta informazione.it

L’Inter prende Luis Henrique e punta Bonny. Napoli, c’è David - La Juventus è in stretto contatto con il Psg per Randal Kolo Muani. L’obiettivo del club bianconero è confermare il prestito del centravanti francese per il Mondiale per Club, per poi parlare del suo ... 🔗Da repubblica.it

L'Inter va veloce: dopo Sucic e Luis Henrique adesso si può stringere per Bonny - Com'era nelle previsioni, il Mondiale per Club sta accelerando alcune dinamiche di mercato in casa Inter. E così, dopo Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri stanno provando a mettere a segno un colpo an ... 🔗Come scrive informazione.it