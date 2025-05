Bomba in MotoGp Jorge Martin conferma l’addio ad Aprilia | Ho chiesto di esercitare il diritto di liberarmi per il 2026

Jorge Martin conferma il suo addio ad Aprilia: il pilota ha annunciato su Instagram di voler esercitare il diritto di liberarsi dal contratto per la stagione 2026. Questa decisione scuote il mondo del MotoGP, dopo settimane di voci e speculazioni su una possibile clausola speciale nel suo contratto.

“Ho deciso di esercitare il mio diritto di liberarmi per la stagione 2026 “. Con queste parole scritte in un messaggio pubblicato sulle storie del proprio profilo Instagram, Jorge Martin ha palesato la sua intenzione di separarsi dall’ Aprilia. Nelle scorse settimane erano circolate delle voci riguardanti l’esistenza di una speciale clausola presente nel proprio contratto con il team di Noale: lo spagnolo avrebbe potuto accettare offerte da altri team nel caso in cui non si fosse trovato tra i contendenti al titolo dopo i primi 6 gran premi della stagione. Ed evidentemente non erano solo indiscrezioni, ma la pura verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it