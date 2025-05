Bomba in casa Napoli | arriva la stella della Serie A colpo di scena

Scopri le ultime novità sul mercato del Napoli: arriva una grande sorpresa con una trattativa clamorosa per una stella dell’ultima Serie A, in un sorprendente colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il progetto azzurro. I tifosi sono in fermento dopo l’entusiasmante vittoria e sognano un futuro da protagonista.

Il Napoli potrebbe affiancare all’affare che sta tessendo per Kevin De Bruyne una trattativa a sorpresa per una stella dell’ultima edizione del campionato di Serie A. Ad accendere gli entusiasmi già alle stelle dei tifosi del Napoli, inebriati dall’esaltante vittoria del campionato di Serie A da parte degli azzurri di Antonio Conte, vi sono le prime indiscrezioni di calciomercato. Kevin De Bruyne appare al momento come il più menzionato fra i nomi, poiché lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha ammesso la trattativa in corso e avanzano informazioni su un appartamento già visionato e le prime mosse predisposte. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Bomba in casa Napoli: arriva la stella della Serie A, colpo di scena

Napoli infuocato: caccia a Jonathan David, stella a parametro zero - Il mercato del Napoli si accende con il forte interesse per Jonathan David, talentuoso attaccante del Lille. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Bomba Sky: il Napoli ha in pugno De Bruyne! Apertura totale, intesa vicinissima: ADL sta per accettare; De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l'acquisto della villa (Di Marzio); Francesco Totti sgancia la bomba: Addio Napoli, Conte ha già firmato | .it; Di Marzio lancia la bomba, Conte verso la separazione col Napoli: si accelera per Allegri. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Bomba" di tasse sulla casa: arriva una valanga di rincari - Arriva una nuova maxi stangata ... Torino, Genova, Trieste e Napoli; rimane stabile in 26 città, tra cui Milano, Roma, Bologna; diminuisce in 35 città, tra cui Cagliari, Firenze e Venezia. 🔗Come scrive ilgiornale.it

Calciomercato Napoli, bomba Osimhen! Arriva l’annuncio che… - Sarà un finale di stagione da cuore e batticuore. Per il Napoli, senza dubbio, visto che sta navigando a vele aperte verso il quarto scudetto della sua storia. Guai ad abbassare la guardia ... 🔗Secondo msn.com

Napoli, bomba contro la casa del cugino del boss Marsicano: riesplode la faida con i Carillo-Perfetto - Sono da poco passate le cinque quando la centrale operativa delle forze dell’ordine arrivano le prime segnalazioni che avvertono dell’esplosione di una bomba. Sul posto, in pochi minuti ... 🔗Scrive ilmattino.it

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk