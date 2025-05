Bolzano destra nega il patrocinio al Gay Pride Roma sinistra apre la festa arcobaleno Gualtieri | W l’amore in tutte le forme

Il rifiuto del patrocinio del Gay Pride di Roma da parte del sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha acceso un acceso dibattito tra centrodestra e sinistra. Mentre la sinistra celebra l'apertura della festa arcobaleno e sottolinea l'importanza di lottare per i diritti LGBT+, il centrodestra evidenzia motivi organizzativi dietro la decisione.

No al patrocinio del Gay Pride da parte del sindaco di centrodestra, a Bolzano, e la sinistra si ribella. La decisione del neo-sindaco Claudio Corrarati di non concedere il patrocinio al Pride, in programma il 28 giugno, a quanto pare avrebbe a che fare con motivi più organizzativi che politici: il primo cittadino del centrodestra – riporta la stampa locale – non ha ritenuto opportuno assumere da solo una decisione in assenza di una giunta che collegialmente potesse deliberare sulla richiesta dell’associazione. Ma il senatore Pd ed ex sindaco di Bolzano, Luigi Spagnolli, non ci sta e accusa: “Il nuovo sindaco di Bolzano ha garantito il suo impegno contro le discriminazioni, ma la decisione di non concedere il patrocinio del Comune è un arretramento e un errore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it