Bolt a Camera | Muoviti Italia per innovare mobilità on demand taxi e Ncc in Italia

Bolt a Camera e Muoviti Italia sono protagonisti dell'innovazione nella mobilità on demand, portando servizi taxi e Ncc più efficienti e sostenibili nelle città italiane. Durante un evento presso la Camera dei deputati, Andrea Vota ha sottolineato l'impegno di Bolt nel trasformare il panorama urbano italiano e promuovere soluzioni di mobilità all'avanguardia.

Durante un evento presso la Camera dei deputati, Andrea Vota, responsabile della sezione Public Policy & Regulatory Affairs Southern Europe di Bolt, ha espresso il forte impegno della sua azienda nel trasformare il panorama della mobilità nelle città italiane. Vota ha sottolineato come il progetto Muoviti Italia rappresenti una scommessa importante per promuovere soluzioni innovative . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bolt a Camera: Muoviti Italia per innovare mobilità on demand, taxi e Ncc in Italia

