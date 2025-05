Bologna Vincenzo Italiano rinnova fino a giugno 2027

Vincenzo Italiano rinnova il suo contratto con il Bologna fino a giugno 2027, rafforzando il suo impegno con il club rossoblù. Questa ufficialità rappresenta un'importante nota di stabilità e continuità per i tifosi bolognesi, che possono attendersi ulteriori stagioni di successi sotto la guida del loro allenatore.

Vincenzo Italiano ha prolungato di una ulteriore stagione il contratto che lo legava al Bologna fino al 30 giugno 2026. Mancava soltanto l'ufficialità, che poco fa è arrivata per la gioia dei tifosi del Bologna: Vincenzo Italiano ha prolungato con il club rossoblù il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 di un'altra stagione.

Bologna, a Vincenzo Italiano il premio ‘Bulgarelli Number 8’ - Bologna, 16 maggio 2025 – Vincenzo Italiano riceve il prestigioso premio ‘Bulgarelli Number 8’, celebrando una stagione straordinaria con il Bologna. 🔗continua a leggere

