Bologna terza per costi della casa | ma la Tari è la più bassa

A Bologna si registra il terzo più alto costo per mantenere una casa in Italia, con una spesa media annua di 16.465 euro. Tuttavia, la città vanta anche la Tari più bassa, offrendo un vantaggio economico ai residenti che desiderano vivere in una delle città più costose del paese.

Mantenere un’abitazione a Bologna costa, in media, 16.465 euro all’anno, ovvero 1.372 euro al mese. È quanto emerge dall’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it, che ha preso in esame dieci grandi città italiane per valutare il peso economico della casa sulle famiglie. I costi della casa a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Bologna terza per costi della casa: ma la Tari è la più bassa

