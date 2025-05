Bologna ora è UFFICIALE | Italiano rinnova fino al 2027

Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Vincenzo Italiano come allenatore, prolungando il suo contratto fino al 2027. Questa scelta rafforza il progetto del club e porta entusiasmo tra i tifosi per il futuro della squadra.

Adesso è ufficiale: Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027. Ad annunciarlo è stato lo stesso club felsineo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio. 🔗continua a leggere

