bologna minerva omega group compie 80 anni una lunga storia al servizio della ristorazione

Bologna, 29 maggio 2025 – Un traguardo storico per Minerva Omega Group, che ha celebrato 80 anni di attività con un evento dedicato alle persone che l'hanno reso possibile. L'azienda conferma il proprio impegno nel coniugare competenza e innovazione per un'eccellenza sempre proiettata al futuro. Una lunga storia iniziata nel 1945 grazie all'intraprendenza di Mario Chiodini. In un garage nel quartiere San Vitale nasceva 'La Minerva': con la preziosa collaborazione della moglie Maria e poi della figlia Franca - ancora oggi figura di riferimento all'interno della realtà aziendale - iniziava così la produzione di attrezzature per la ristorazione.