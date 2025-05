Bologna Italiano rinnova | sarà l’allenatore rossoblù fino al 2027

Il Bologna FC 1909 ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto con l’allenatore Vincenzo Italiano fino al 2027, confermando così la sua permanenza sulla panchina rossoblù. Questa decisione segna un importante passo nel percorso di crescita del club e dei suoi progetti futuri.

(Adnkronos) – Vincenzo Italiano rinnova il suo contratto con il Bologna: ora è ufficiale. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 maggio, è arrivato il comunicato del club sul rinnovo di contratto del tecnico fino al 2027. Ecco la nota dei rossoblù: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per .

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra. 🔗continua a leggere

