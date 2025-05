Bolivia scontri tra i sostenitori di Evo Morales e la polizia | le immagini

Le tensioni in Bolivia scoppiano tra sostenitori di Evo Morales e la polizia a La Paz, mentre nel paese si avvicinano le presidenziali di agosto. Le immagini mostrano le proteste cariche di passione e i momenti di scontro, nel contesto di un clima politico molto acceso.

(LaPresse) In Bolivia si vota ad agosto per le presidenziali e tiene banco il caso dell’ex presidente Evo Morales, escluso dalla corsa da una sentenza costituzionale. Nelle immagini si vedono i sostenitori di Morales a La Paz chiedere a gran voce il suo reintegro, prima di scontrarsi con la polizia vicino al Palazzo del Governo. L’ex presidente è attualmente ricercato anche per le accuse di violenza sessuale e traffico di minori. I suoi sostenitori sostengono che senza di lui non c’è democrazia e accusano l’attuale presidente Luis Arce di un “complotto giudiziario”. Il partito MAS, al potere da 18 anni, è profondamente spaccato al suo interno a causa di questa disputa tra i due leader. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolivia, scontri tra i sostenitori di Evo Morales e la polizia: le immagini

Bolivia, Evo Morales conferma la sua candidatura: “Nessun passo indietro” - Evo Morales, ex presidente della Bolivia, ha ufficialmente confermato la sua candidatura alle elezioni di agosto, respingendo le pressioni a ritirarsi avanzate dall'attuale presidente Luis Arce. 🔗continua a leggere

