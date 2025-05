Bolelli Vavassori-Herbert Mahut oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, giovedì 29 maggio, si conclude il primo turno di doppio maschile a Roland Garros 2025, con l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, favoriti come quarta testa di serie e recenti vincitori ad Amburgo. Scopri orari, programma, streaming e tutte le info per seguire dal vivo il loro debutto nel prestigioso torneo parigino.

Oggi, giovedì 29 maggio, si completerà il primo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis, ed inizierà il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, i quali sono accreditati della quarta testa di serie. Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del main draw, esordiranno contro la coppia transalpina, in tabellone grazie ad una wild card, composta da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut: il match si giocherà non prima delle ore 19.00 su un campo non ancora definito. Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Il match di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori del Roland Garros sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD a seconda del campo sul quale si giocherà, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

