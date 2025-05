Boccone di traverso al ristorante | muore una 54enne

Tragedia a Nocera Inferiore: una donna di 54 anni è morta dopo aver ingerito un boccone di traverso al ristorante e aver subito un arresto cardiaco. I sanitari dell'ospedale "Umberto I" hanno tentato di salvarla, ma purtroppo i danni da ipossia sono stati irreversibili.

