Blue Forum Awards 2025 a bordo dell’Amerigo Vespucci e piano portuale del Lazio

Il Blue Forum Awards 2025, celebrato a bordo dell’iconica Amerigo Vespucci, ha messo in luce l’importanza del mare come motore di crescita economica nel Lazio. Un evento di grande rilevanza che ha rafforzato l’impegno della regione nello sviluppo sostenibile delle risorse marine e portuali.

Con grande soddisfazione ho preso parte alla cerimonia del Blue Forum Awards 2025, evento prestigioso svoltosi a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare. Questa manifestazione ha offerto l'opportunità di far risaltare il valore del mare come motore di sviluppo economico, un tema centrale per la regione Lazio. Interventi e obiettivi regionali L'assessore .

