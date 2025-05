Blitz anti-spaccio la Polizia setaccia il centro storico | scattano sequestri di hashish anche in Piazza Saffi

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli antidroga nel centro storico di Forlì, sequestrando hashish e segnalando sei persone alla Prefettura. Le operazioni, concentrate in Corso Mazzini, Piazza Saffi e zone limitrofe, sono state avviate grazie alle segnalazioni dei residenti per contrastare lo spaccio di droga.

Controlli antidroga della Polizia di Stato in centro, in particolar modo in Corso Mazzini, Piazza Saffi e zona stazione. L'attività, partita a seguito delle segnalazioni dei cittadini del centro, ha portato al sequestro di droga e alla segnalazione di sei persone alla Prefettura. Durante le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it