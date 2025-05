Blitz al centro anziani | bonificata l' area di bivacco

Recentemente, il centro anziani di Cadoneghe Altiero Spinelli in via Leopardi è stato oggetto di un blitz che ha portato alla bonifica dell'area di bivacco occupata da senzatetto. La situazione aveva causato disagi non solo agli anziani, ma anche alle numerose associazioni che utilizzano gli spazi, rendendo urgente un intervento di ripristino della sicurezza e della fruibilità del luogo.

Da qualche giorno il centro anziani di Cadoneghe Altiero Spinelli di via Leopardi era stato "occupato" da un paio di senzatetto che avevano creato un accampamento abusivo negli spazi utilizzati non solo dagli anziani, ma da numerose associazioni del territorio. Nello specifico le presenze abusive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Blitz al centro anziani: bonificata l'area di bivacco

Abusi e torture su anziani disabili al centro della Croce Rossa: arrivano altre condanne - Abusi e torture su anziani disabili: nuovi risvolti giudiziari colpiscono il Centro di educazione motoria della Croce Rossa di Roma. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Blitz Centro Anziani Bonificata Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Blitz al centro anziani: bonificata l'area di bivacco - Da qualche giorni in via Leopardi due senzatetto avevano installato tende e creato bivacchi in un'area sensibile del territorio utilizzata da associazioni e ritrovo di anziani. Oggi 29 maggio lo sgomb ... 🔗Si legge su padovaoggi.it

Centro anziani. Via alla bonifica poi il cantiere - Partono finalmente i lavori per il nuovo centro anziani che sorgerà in via Fabio ... L’area necessita di essere bonificata e il Comune con una variazione di bilancio ha previsto 200mila euro ... 🔗Lo riporta msn.com

Blitz anti-caporalato. Badanti sfruttate e anziani ingannati. Arrestate tre persone - Avrebbero costretto più di venti persone a prendere servizio come badanti a casa di pazienti anziani e malati ... carabinieri della compagnia Bologna Centro e il supporto dei militari dei ... 🔗Scrive ilrestodelcarlino.it