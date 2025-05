Blitz a Saviano asta truccata e minacce di morte | cinque arresti

Un blitz a Saviano svela un’asta giudiziaria truccata culminata in aggressioni e minacce di morte, con cinque persone arrestate. Un episodio inquietante che ha scatenato un’indagine approfondita, portando alla luce un giro illecito legato a eventi giudiziari e criminalità.

Un’asta giudiziaria trasformata in un agguato. Un cittadino che, anziché partecipare liberamente a una vendita pubblica, viene pestato in strada e minacciato di morte. È da questo episodio, inquietante e surreale, che sono partite le indagini che hanno portato, all’alba del 27 maggio 2025, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz a Saviano, asta truccata e minacce di morte: cinque arresti

