Blatten Svizzera un grande ghiacciaio è crollato distruggendo un villaggio

In Svizzera è crollato il ghiacciaio del Birch, travolgendo il villaggio alpino di Blatten con una valanga devastante. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Blatten (Svizzera), un grande ghiacciaio è crollato distruggendo un villaggio

“Cinque milioni di metri cubi di roccia potrebbero raggiungere valle da un momento all’altro”: il villaggio di Blatten nel Canton Vallese in Svizzera - Un'enorme frana, che potrebbe interessare cinque milioni di metri cubi di roccia, minaccia il villaggio di Blatten nel Canton Vallese, in Svizzera. 🔗continua a leggere

