Blatten sepolta dal ghiacciaio intenso via vai elicotteri

Intensa attività aerea a Blatten, dove le operazioni di ricerca proseguono senza sosta per ritrovare la persona dispersa sotto il ghiacciaio sepolto dal crollo di mercoledì. Le perlustrazioni con gli elicotteri e il monitoraggio continuo del fiume Lonza, che ha creato un crescente lago di fronte all'abitato, sono fondamentali per gestire questa emergenza in corso.

Intensa attività aerea su Blatten. Vanno avanti senza sosta le perlustrazioni sul centro abitato sepolto dalla massa di ghiaccio crollata mercoledì pomeriggio. Si cerca la persona dispersa e si continua a monitorare il fiume Lonza che a monte ha creato un vero e proprio lago, che sta aumentando ora dopo ora.

