Black Panther | la Eletronic Arts cancella il videogame tratto dal film Marvel Cliffhanger Games chiude

A causa della chiusura di Cliffhanger Games, Electronic Arts ha cancellato lo sviluppo del tanto atteso videogioco Marvel Black Panther, lasciando i fan del supereroe senza una nuova esperienza digitale. Questa decisione segna la fine di un progetto promettente, derubando gli appassionati di un titolo legato a uno dei personaggi più iconici dell'universo Marvel.

A causa della chiusura di Cliffhanger Games, EA si è vista costretta a interrompere lo sviluppo e cancellare definitivamente il gioco I piani per il videogioco basato sul film Marvel Black Panther è stato cancellato dall'editore Electronic Arts come conseguenza della chiusura dello sviluppatore del gioco, Cliffhanger Games. La chiusura di Cliffhanger da parte di EA ha comportato il licenziamento di numerosi dipendenti sia dello studio che dei team mobili e centrali di EA. Variety ha confermato che il numero di dipendenti che hanno perso il lavoro è inferiore ai 300 com'è emerso quando la società ha cancellato il suo prossimo gioco Titanfall; l'azienda sta ora lavorando per ricollocare queste persone in altri team di EA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Panther: la Eletronic Arts cancella il videogame tratto dal film Marvel, Cliffhanger Games chiude

