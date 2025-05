BittiCon PV5 vogliamo consolidare presenza tra commerciali elettrici

Bitticon PV5 punta a rafforzare la propria presenza nel mercato degli elettricisti e dei professionisti dell'installazione elettrica in Italia. Con un'attenzione crescente verso l'elettrificazione, l'azienda si propone di cogliere le opportunitĂ offerte da un trend europeo in forte sviluppo, consolidando la propria posizione in un settore in crescita.

"Vogliamo consolidare la nostra presenza in questa parte di mercato che, per quanto riguarda l'elettrificazione è in fase di sviluppo. In Italia vediamo ancora dei numeri ancora limitati, ma a livello europeo questo è giĂ un trend di mercato consistente ed abbiamo segnali positivi anche per quanto riguarda l'Italia. Questo è un percorso che fa parte di un piano strategico di Kia per quanto riguarda i prossimi cinque anni, che vede un forte aumento della percentuale di veicoli ecosostenibili ed elettrificati e quindi anche il mondo del trasporto delle persone e delle merci non può prescindere da questo.