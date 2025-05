Bitetti | Tagli al Sud voluti dalla Lega Salvini sostiene Tacente e penalizza Taranto

Il taglio di circa 1,7 miliardi di euro ai fondi per le strade provinciali deciso dalla Lega e sostenuto da Salvini sta scatenando forti critiche, soprattutto in territori come Taranto, già penalizzati. Un intervento che mette a rischio la manutenzione e la sicurezza delle vie di comunicazione nel Sud, suscitando forti preoccupazioni tra cittadini e amministratori locali.

Tarantini Time Quotidiano Pioggia di critiche sul ministro delle Infrastrutture,Matteo Salvini, che ha annunciato una sforbiciata di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro alle risorse stanziate per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali. In queste ore, altri rappresentanti della maggioranza hanno assunto l’impegno – fa sapere Pasquale Gandolfi, presidente dell’Unione Province d’Italia – di intervenire per rimediare a questa scelta che, se confermata, penalizzerebbe ancora una volta le comunità locali e il Sud in particolare. Chiedo perciò a tutti i parlamentari ionici di monitorare la situazione e di difendere gli interessi del nostro territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bitetti: “Tagli al Sud voluti dalla Lega, Salvini sostiene Tacente e penalizza Taranto”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Viesti: “C’è ancora tempo per fermare l’autonomia differenziata. Basta con i nemici del Sud e i tagli voluti da Meloni” - Professor Gianfranco Viesti, lei è stato il primo a mettere in guardia contro l’autonomia differenziata quando il mondo politico e intellettuale del Sud era ancora un po’ distratto. 🔗Come scrive bari.repubblica.it